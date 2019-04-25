نقاش حول نتائج مباراة كرة قدم ينتهي بتهديد بالقتل على «التواصل»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت النيابة العامة، أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن جريمة سب وتهديد بالقتل، عبر وسيلة تواصل اجتماعي، متهم فيها شاب خليجي، بعد نقاش مع المجني عليه حول نتائج مباراة كرة قدم في الدوري المحلي.

وبحسب أمر الإحالة، فقد وجهت النيابة العامة إلى موظف خليجي في العشرينيات من عمره، تهمتين، إحداهما سب موظف من جنسيته وجيله، باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن أرسل إليه عبر «سناب شات»، عبارات سب وقذف وإساءة للشرف، والثانية «تهديد المجني عليه بالقتل، حال مشاهدته له».

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة: «إن المتهم تهجم عليه وسبه وهدده بالقتل، أثناء نقاش بينهما عبر سناب شات، حول نتائج مباراة في الدوري المحلي، ما دفعه لفتح البلاغ، بعد تقديمه صورة للمحادثة الإلكترونية التي جرت بينهما، وواضح فيها عبارات السب والتهديد التي تعرض لها في الواقعة».