وفاة شاب بحادث دراجة نارية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

توفي شاب خليجي (25 عاماً) إثر تدهور دراجته النارية فجر أمس في منطقة الحميدية بإمارة عجمان.

وقال الرائد فؤاد الخاجة رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن الحادث وقع على شارع الشيخ زايد في منطقة الحميدية بإمارة عجمان، وتوفي الشاب نتيجة تدهور دراجته النارية، بعد اصطدامها بالرصيف، ثم صدم مركبة متوقفة على جانب الطريق.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، لإنقاذ المصاب، إلا أن الشاب فارق الحياة قبل وصول الإسعاف إلى مكان الحادث، إثر قوة الاصطدام.

ودعا رئيس قسم المرور والدوريات، سائقي الدراجات النارية، إلى القيادة بحذر، واتخاذ كافة احتياطات السلامة، وأدوات الحماية اللازمة لقيادة الدراجات النارية، متمنياً السلامة للجميع.