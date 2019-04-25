ضبط 35 متسولاً خلال أسبوعين في عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

أسفرت الحملة، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان قبل أسبوعين، عن ضبط 35 متسولاً ومتسولة من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية في عدة مناطق بإمارة عجمان، ضمن حملتها السنوية لمكافحة التسول تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المقدم أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان: «إن أفراد التحريات ضبطوا 35 متسولاً كانوا يقومون بالتسول أمام المساجد والمحلات والمراكز التجارية بالإمارة، مستغلين تعاطف الناس، إذ تم ضبط مبالغ مالية متفرقة بحوزتهم»، مؤكداً أن الحملة جاءت للحد من ظاهرة التسول التي تنشط وتتزايد بصورة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وما ينتج عنها من إرباك وتشويه للمظهر العام وإزعاج الجمهور.

وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين، ولفت إلى أن إمارة عجمان بها عدد من الجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى، وكل شخص يمكنه اللجوء إلى تلك الجمعيات للحصول على المساعدات، إذا ثبت فعلياً احتياجه إليها، ما ينفي الحاجة إلى التسول.