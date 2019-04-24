شرطة دبي تجرب جهازا ذكيا يتصل بغرفة العمليات بضغطة زر

المصدر: البيان الإلكتروني

امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل مدينة دبي الاذكى عالميا من خلال تسخير التكنولوجيا في خدمة المورد البشري وفق أفضل الممارسات العالمية، وبتوجيهات من سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، يعكف مجلس مدراء مراكز الشرطة ممثلاً في مركز شرطة المرقبات على تجربة جهاز "sps –express" على شارع الرقة في منطقة المرقبات والذي يعتبر مختبراً للقيادة العامة لشرطة دبي فيما يختص بالأنظمة الذكية، كما هو الحال في كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في ذات المنطقة مع اللوحات الارشادية والتي لاقت صدى واسعاً لدى القاطنين وافراد المجتمع، وبحسب استطلاعات الرأي تبين ان 95.9% يعلمون بوجود كاميرات ذكية ولوحات ارشادية في هذه المنطقة.

واكد العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، عضو مجلس مدراء مراكز الشرطة، حرص شرطة دبي على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لخدمة رجل الشرطة، ومكافحة الجريمة والحد منها وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين، مما جعلها المؤسسة الأمنية التي دائماً ما تتطلع إلى كل ما هو تقني وحديث.

وأضاف العميد علي غانم ان مجلس مدراء مراكز الشرطة ستقوم بتجربة جهاز "sps –express" في منطقة شارع الرقة في خطوة تهدف الى تحقيق توجهات القيادة الرشيدة ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة بما يساهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول، وتقدم حلولاً عملية وسريعة تتسم بالجودة والكفاءة .

وأوضح العميد علي غانم ان الجهاز الذي ستتم تجربته بالتعاون مع شركة "داهوا" عبارة جهاز معدني بتقنيات تصوير لاسلكية، حيث يقوم الجهاز بالاتصال السريع بغرفة العمليات في مراكز الشرطة من خلال استخدام بطاقة الهوية، حيث يقوم الشخص المتصل بإدخال بطاقة الهوية في الجهاز للتعريف بنفسه ومن ثم يقوم بالاتصال بغرفة العمليات الموجودة في منطقة الاختصاص، وهذا سيؤدي الى رفع مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مناطق الاختصاص، بالإضافة ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين وزوار امارة دبي.

وأشار العميد علي غانم إلى ان مميزات الجهاز تتمثل في انه مزود بكاميرا HD تعمل بنظام الرؤية الليلية، ويوجد فيه جهاز استقبال مركزي لنقل الصوت والصورة، ومزود بنظام تحذير ضوئي وسمعي، وسهولة التركيب في كافة المناطق مع قابلية الربط مع كافة الشبكات السلكية واللاسلكية، وامكانية الربط مع نظام المدينة الآمنة او بشكل فردي، بالإضافة إلى امكانية ربط جهاز واحد او أكثر مع التحكم المركزي للمنظومة جميعها من غرفة العمليات.

وقال العميد على غانم ان الجهاز يستخدم للحالات الطارئة التي تستدعى تدخل رجال الشرطة بصورة عاجلة، حيث سيتم توزيعه بعد التجربة في المناطق الشاطئية والحدائق والأسواق وغيرها من الأماكن المهمة، كما يمكن استخدامه في المطارات والملاعب ومحطات المترو والباصات، والمدارس والجامعات، كما يمكن اضافة تطبيقات ذكية مثل قراءة هوية الأمارات، وامكانية الربط مع نظام SPS المركزي وتوفير الخدمات المقدمة لكافة المستخدمين بعيدا عن مركز الشرطة.