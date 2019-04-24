3 أشخاص يزوّرون بيانات 6 مركبات مسروقة

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس مستثمراً وسائقاً عربيين وموظفاً آسيوياً عن قضيتين منفصلتين، بتهم تزوير مستندات إلكترونية عبارة عن بيانات جمركية، وإدخال بيانات غير صحيحة لـ6 مركبات مسروقة منها 3 فارهة من نوع رولز رايس وبنتلي وميرسيديس، والبقية تويوتا وكيا.

وأوضحت النيابة أن المتهمين زوروا بمشاركة موظفين حَسَني النية مستنداً إلكترونياً عبارة عن بيان جمركي بعد أن دخلوا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة حكومية، باستخدام كلمة المرور والرمز السري الخاص بأحد معارض السيارات، وتعمدوا إدخال بيانات غير صحيحة تخص السيارات المذكورة.

وذلك بتعديل رقم «الشاصي»، وبإضافة بيان أنها واردة باسم المعرض المشار إليه بالدعوى ومملوكة للمعرض على خلاف الحقيقة، ثم استخرجوا لها بيانات جمركية مزوّرة باسم المعرض بصفته مالكاً لها للاحتجاج بصحة ما فيها.

وبينت النيابة أن المتهمين ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية عبارة عن أصل بطاقات جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية، بأن قدموا للموظفين حَسَني النية البيانات الجمركية المزورة استكمالاً لمتطلبات الحصول على البطاقة الجمركية للمركبات المسروقة من أجل شحنها إلى خارج الدولة.