يُخفي 5822 كبسولة مخدرات في قِدريْ طبخ

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن محاولة زائر عربي في الثلاثينات من عمره إدخال 5822 كبسولة من مادة البريجابلين المخدرة عبر إخفائها داخل قِدريْ طبخ.

وشهدت مفتشة جمارك في التحقيقات النيابية بأنه تم الاشتباه بكرتونة عائدة للمتهم أثناء وصوله إلى مبنى المطار رقم واحد، ولدى تفتيشها، عثر في داخلها على قِدريْ طبخ، وبفتحهما تبين وجود ورق تغليف مصنوع من الألومنيوم، موضوع بطريقة محكمة ومقصودة.

وأضافت أنه بتفتيش ما بداخل ورق الألومنيوم تبين وجود أقراص يشتبه بها، مشيرة إلى أن المتهم أفاد لدى سؤاله عنها بأنها ليست له وإنما سيقوم بتسليمها إلى شخص مقيم في الدولة.