يسرقون 385 ألفاً من شقة بانتحال «رجال أمن»

المصدر: دبي - رامي عايش

حكمت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس على عصابة آسيوية من أربعة أفراد بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم لإدانتهم بسرقة 385 ألف درهم، من ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية أخرى، بعد اقتحام شقتهم، والاعتداء عليهم، وتكبيلهم بقيود بلاستيكية أحضروها لهذا الغرض مما مكّنهم من الاستيلاء على المنقولات المذكورة.

وقالت النيابة: إن الجناة انتحلوا وظيفة من الوظائف العامة بأن ادعوا للمجني عليهم بأنهم من رجال التحريات وأجروا عملاً من أعمالها بأن طرقوا باب الشقة وأبرزوا بطاقة تعريفية لتأكيد مزاعمهم، وطلبوا الولوج إلى الداخل لتفتيشها لتحقيق غرض غير مشروع وهو ارتكاب الجريمة المبينة أعلاه.

وشهد شرطي في التحقيقات النيابية العامة بورود معلومات حول تورط «المتهمين» في الواقعة كما تم الاستدلال على مكان تواجد المتهم الأول الذي اعترف بعد إلقاء القبض عليه «أنه وبناء على اتفاق تم بينه وبين المتهمين على سرقة المجني عليهم توجه إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة نايف بعد علمهم أن أشخاصاً من إحدى الجنسيات الآسيوية يحوزون على مبالغ، فرغبوا في سرقتهم وخططوا لذلك».

وأضاف الشاهد: «واعترف المتهم نفسه أنه في يوم الواقعة توجه برفقة باقي المتهمين حسب الخطة المتفق عليها، حيث طرق أحدهم الباب وما أن فُتح لهم حتى دخلوا إلى الشقة، وهناك قيدوا المجني عليهم بواسطة قيود كانوا يحوزون عليها وتم إحضارها لذات الغرض، وتمكنوا من سرقة الأموال والفرار بالمسروقات لتقاسمها بعد أن تعدوا بالضرب على المجني عليهم».