سرقة هواتف متحركة وأجهزة لوحية بـ 36 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خمسة آسيويين، بتهمة سرقة هواتف متحركة وأجهزة لوحية متنوعة وأكسسوارات متعلقة بها، بقيمة تقدر بنحو 36 ألف درهم، بعد تمكنهم ليلاً من إتلاف قفل محل لتجارة الإلكترونيات والدخول إليه وسرقة المنقولات المذكورة وبيعها على متهميْن اثنيْن آخرين.

ودلت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على تنفيذ الجريمة وأعدوا الخطة اللازمة، قبل استئجار سيارة لهذا الغرض الإجرامي والتوجه ليلاً إلى المحل المشار إليه في الدعوى وكسر قفل بابه وسرقة المنقولات المبينة سالفاً.

واعترف العقل المدبر لهذه الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، بأنه عرض فكرة السرقة على جميع المتهمين فوافقوا على ذلك، وتوجهوا إلى المحل الذي يقع خارج المدينة، وكسروا قفل الباب الرئيسي وسرقوا الأجهزة الخليوية واللوحية، وعادوا إلى مقر سكنهم، ثم باعوها في اليوم التالي إلى متهمين آخرين.

مشيراً إلى سرقة لوحتي مركبة كانت متوقفة على جانب الطريق في منطقة نايف وتثبيتهما على السيارة المستأجرة التي استخدموها لتنفيذ الجريمة بدل اللوحتين الأصليتين لها.