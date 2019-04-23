يستولي على 407 آلاف درهم من سيدة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أدانت محكمة نقض أبوظبي، متهماً استولى على مبلغ 407 آلاف درهم من حساب سيدة، وذلك بعد أن ادعى لها خلافاً للحقيقة، بأن حسابها المصرفي سيتم إغلاقه، نظراً لإقامتها خارج الدولة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة فتحت حساباً بنكياً ووضعت فيه رقم هاتف ابن المتهم، حيث أقنعها المتهم أن ذلك في صالحها حتى يمكنه التواصل مع البنك كونها غير مقيمة بالدولة وأنها أجّرت شقة واستأمنت المتهم عليها وغادرت البلاد، وبعد فترة اتصل بها المتهم وأخبرها أن حسابها البنكي بصدد الإغلاق لعدم إقامتها في الدولة ويتعين عليها العودة خلال 3 أيام ثم طلب منها إرسال البطاقة البنكية لإغلاق الحساب وسحب الأموال وفعلاً أرسلت له البطاقة مع أحد أصدقائه وبعد مدة أبلغها أنه تمكن من سحب المبالغ وأقفل الحساب.

وحاول المتهم إثناء المجني عليها عن العودة للدولة بأن لها مشاكل مع إدارة الجنسية والإقامة لكنها عندما تقدمت بطلب التأشيرة تحصلت عليها بسهولة فحضرت لتكشف أنه خدعها واستولى على مبالغ مالية من حسابها واستعمل البطاقة في الشراء عبر الإنترنت وأنه أجّر الشقة عدة مرات واستولى على قيمة الإيجارات لنفسه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخر مجهول، استعماله لمحرر عرفي صحيح والمملوك للمجني عليها وانتفع بها بأن استولى على المبالغ النقدية والبطاقة البنكية المبينة، واختلاسه للمبلغ النقدي والبطاقة البنكية الخاصة بها، والتي كانت سلمتها له على وجه الوكالة، حيث سلمته البطاقة البنكية لإغلاق حسابها البنكي في أحد بنوك الدولة إلا أنه استعمل البطاقة في الاستيلاء على المبالغ النقدية وشراء بعض المنتجات بالدولة أثناء وجودها خارج الدولة.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم، عن الجرائم المسندة إليه للارتباط والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، وبالغرامة مبلغ عشرة آلاف درهم، فاستأنف المحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.