محاكمة 6 بحارة آسيويين بتهمة تهريب المواد البترولية

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، قضية 6 بحارة آسيويين بتهمة تهريب المواد البترولية في وسيلة مائية غير مرخصة بالمخالفة للقوانين بقصد الاتجار فيها، ودخول المياه الإقليمية للدولة دون الحصول على تصاريح مسبقة، والمرور في أماكن محظورة على السفن البحرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي بعد قيام دوريات حرس السواحل وخلال التفتيش الدوري بإلقاء القبض على المتهمين داخل المياه الإقليمية للدولة، خلال المرور بأحد المواقع البحرية المحظور المرور والاقتراب منها، وتبين من خلال التفتيش والتحقيقات أن السفينة غير مجهزة بمعدات الأمن والسلامة، الأمر الذي يمثّل خطورة كبيرة على السفينة نفسها والبيئة البحرية في دولة الإمارات.