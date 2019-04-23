لصّ حاول الهرب فوقع في حفرة عميقة

المصدر: دبي - رامي عايش

وقع لص آسيوي في العقد الخامس من العمر ليلاً في حفرة عميقة داخل موقع تحت الإنشاء، أثناء محاولته الهربَ من المكان، والنجاةَ بنفسه من قبضة حارس أمن المشروع الذي طارده بعدما ضبطه متلبساً بجريمة سرقة أسلاك كهربائية، وتمكن من الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة عن التهمة التي شاركه فيها أشخاص آخرون هربوا من المكان أثناء عملية المطاردة.

وبحسب أوراق أمر إحالة المتهم من النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، فإن اللص وقع في الحفرة لأنه لم يشاهدها من شدة الخوف أثناء محاولة الهرب من المكان، بعدما انفضح أمره في الشروع في سرقة أسلاك كهربائية من المشروع قيد الدعوى بمساعدة آخرين نجحوا في الفرار أثناء مطاردتهم من قبل الحارس.

وقال حارس الأمن في تحقيقات النيابة العامة، إنه سمع أصوات أناس داخل الموقع الإنشائي الذي يحرسه، ولما تحقق منها، تبين انهم لصوص كانوا قد باشروا في عملية انتزاع أسلاك كهربائية من المشروع، فراح يصرخ عليهم وينهرهم، وطاردهم في المكان، لكن المتهم سقط في حفرة عميقة أثناء الهرب، لم يتمكن من الخروج منها، ما ساعد حارس الأمن في ضبطه وتسليمه إلى الشرطة بعد استدعائها إلى المكان.