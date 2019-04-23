إصابة بسيطة نتيجة اصطدام 4 مركبات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع حادث اصطدام بين 4 مركبات على شارع الخليج العربي في أبوظبي، وأصيب شخص بإصابة بسيطة. وأفاد المقدم جابر سعيدان المنصوري رئيس قسم تحقيق الحوادث المرورية بإدارة مرور أبوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

وعدم الانتباه ومراعاة ظروف الطريق، ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً بوقوع الحادث أمس، وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع وتخطيط الحادث.