90 حادثاً بسبب القيادة من دون رخصة في رأس الخيمة في 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أوضح العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أنه تم تسجيل نحو 90 حادثاً خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب القيادة بدون رخصة ، مقابل تسجيل نحو 490 حادثاً خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال إعلانه خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه مع رؤساء الأقسام والأفرع المعنيين بإدارة المرور والدوريات، عن عزم الإدارة تعزيز السلامة المرورية خلال فترة الصيف التي تتزامن مع عطلة المدارس وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية حول مخاطر القيادة بدون رخصة لتعزيز أمن الطرق ودعماً لتحقيق مؤشر وفيات الحوادث لكل مئة ألف من السكان.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بأن إطلاق هذه الحملة يعتبر محوراً مهماً من محاور الوقاية من الحوادث المرورية، و دورها الرامي إلى التوعية والتثقيف في المجتمع. رأس الخيمة - البيان