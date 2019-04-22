حادث اصطدام بين 4 مركبات في أبوظبي

المصدر: البيان الالكتروني

دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وترك مسافة كافية بين المركبات ،حيث أصيب شخص بإصابة بسيطة ، في حادث اصطدام بين 4 مركبات وقع على شارع الخليج العربي باتجاه الخارج بأبوظبي.

وأفاد المقدم جابر سعيدان المنصوري رئيس قسم تحقيق الحوادث المرورية بإدارة مرور ابوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانتباه ومراعاة ظروف الطريق ،ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه ، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً ،بوقوع الحادث اليوم ( الاثنين)، وقامت الجهات المختصة في شرطة ابوظبي بتأمين الموقع ،وتخطيط الحادث.