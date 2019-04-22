شرطة رأس الخمية : سائقون دون رخص تسببوا بـ 490 حادثا خلال عام 2018

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلن العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه مع رؤساء الأقسام والأفرع المعنيين بإدارة المرور والدوريات في القاعة الكبرى للاجتماعات بمركز خدمات المرور والترخيص، عن عزم الإدارة تعزيز السلامة المرورية خلال فترة الصيف التي تتزامن مع عطلة المدارس وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية حول مخاطر القيادة بدون رخصة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق ودعماً لتحقيق مؤشر وفيات الحوادث لكل مائة ألف من السكان.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بأن إطلاق هذه الحملة يعتبر إجراءً وقائياً ومحوراً مهماً من محاور الوقاية من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى دورها الرامي إلى التوعية والتثقيف في المجتمع بهدف توفير ثقافة مرورية وقائية ضد السلوكيات والظواهر السلبية التي تتخذها فئة مستهترة وغير مبالية بالمخاطر الناجمة عن ارتكاب هذه السلوكيات، إلى جانب ضرورة تعاون أفراد المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور تحديداً واتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية أرواح الشباب والأبناء والممتلكات من شر الحوادث.

وكشف بأن الحملة تتضمن أنشطة توعوية متنوعة يتم من خلالها توزيع المطويات على السائقين وأفراد الجمهور بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية) في كيفية الحماية من مخاطر القيادة بدون رخصة، بالإضافة إلى نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعي للقيادة)، فضلاً عن تنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات والتوجيهات الصادرة والتي تكفل سلامتهم وسلامة الآخرين لجعل الطرق أكثر أمناً وللوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية .

وأوضح العقيد أحمد الصم بأنه تم تسجيل نحو 490 حادثاً بسبب القيادة بدون رخصة خلال العام المنصرم 2018، بينما تم تسجيل نحو 90 حادث خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 .

ولفت إلى أن المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة فئة من المركبات غير مرخص له قيادتها .

ودعا أولياء الأمور إلى الالتزام بمراقبة ومتابعة أبنائهم جيداً والأخذ بكافة احتياطات الأمن والسلامة بعدم منحهم لمفاتيح المركبة، معرباً عن أمله البالغ في أن تكون ثقافة الالتزام بالتعليمات والقانون ثقافة يتبناها الجميع بكافة فئاتهم وأطيافهم، متمنياً السلامة للجميع وقضاء عطلة صيفية آمنة وسعيدة خالية من الحوادث .