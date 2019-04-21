شرطة عجمان تنفي إشاعة استخدام كلاب للتعدي على امرأة

المصدر: عجمان - البيان

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان ما تداولته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وتصريحات منسوبة لضباط من الشرطة حول وقوع جريمة زوج يجبر الكلاب على اغتصاب طليقته في واقعة هزّت الرأي العام في إمارة عجمان.

وأكد العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، أن هذه الإشاعة كاذبة لا أساس لها من الصحة، وهدفها الترويج لشركات تجارية وهمية لجذب أكبر عدد من الزوار لمواقعها الإلكترونية، عبر نشر أخبار مسيئة لافتة للانتباه، مشيراً إلى أن شرطة عجمان بالتعاون مع هيئة الإمارات للاتصالات تعمل بشكل مستمر على حظر هذه المواقع وأي مصدر آخر ينشر هذه الإشاعات الوهمية الكاذبة.

وشدّد على ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الإشاعات الكاذبة حتى لا يتعرّض ناشرها للمساءلة القانونية، منوهاً باتخاذ الأخبار، وخاصة ما يمس منها الأمن في المجتمع، من المصادر الرسمية أو من وسائل الإعلام الشرطية أو من وزارة الداخلية، مع أهمية التأكد من صحة ومصدر أي خبر قبل إعادة نشره.