يطالب صديقه بـ 540 ألف درهم لتسببه في إصابته وإتلاف مركبته

المصدر: Ⅶ أبوظبي – موفق محمد

تقدّم شاب خليجي (و) بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام صديقه (م) بدفع مبلغ 540 ألف درهم، وذلك لتسبب الأخير جراء قيادة المركبة التي استعارها منه بشكل متهور في انحرافها وتدهوره، الأمر الذي أسفر عن إصابتهما، إصابات تتراوح بين البسيطة إلى المتوسطة وإتلاف المركبة.

فقد قدمت النيابة العامة، المتسبب في الحادث إلى المحكمة الجزائية، بوصف أنه تسبب في خطئه بإصابة صديقه (م) مالك المركبة، وذلك لكونه لم يلتزم بعلامات السير والمرور، ما أدى إلى وقوع الحادث، فضلاً عن تسببه في إتلاف المركبة المملوكة لصديقه، حيث تم إدانته من قبل هيئة المحكمة وأصدرت في حقه عقوبات مالية.

وبعد صدور حكم المحكمة الجزائية، تقدم (و) بدعوى إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية من جراء الحادث، حيث أفاد المحامي سعود بالحاج الحاضر مع (و) بأن المتهم (م) قاد المركبة المملوكة لموكله الذي جلس بالمقعد الأمامي للمركبة بجوار السائق (م)، وأثناء سير المركبة بسرعة عالية، انحرفت إلى خارج الطريق، ما أدى إلى تدهورها وسقوطها إلى الوادي، الأمر الذي نتج عنه إصابة قائد المركبة المتسببة في الحادث بإصابة بسيطة، وإصابة الراكب بإصابة متوسطة، حيث تم نقلا إلى المستشفى، فضلاً عن أضرار مادية للمركبة.