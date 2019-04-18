يستغلّون أسماء مؤسسات وفعاليات للاحتيال الهاتفي

المصدر: أبوظبي - البيان

حذّرت شرطة أبوظبي من أساليب الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، التي تطال أسماء المؤسسات، والفعاليات المحلية، والأحداث العالمية الجاري استضافتها.

وأوضحت أن النصابين يستغلون أي مناسبة في الدولة، للكسب غير المشروع، من خلال الترويج بالفوز بالجوائز الوهمية، واستدراج الضحايا في عمليات مدبّرة.

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أهمية وعي أفراد المجتمع بطرق الاحتيال، واستدراك واستشعار الحيل المختلفة لممتهني النصب الهاتفي، الذين يستهدفون سرقة مدّخرات الضحايا.

وطالب بألا تنطلي عليهم تلك الخدع، وعدم تحويل أي أرصدة شحن هاتفية، أو إيداع مبالغ مالية لحسابات مصرفية، أو الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية أو الأرقام السرية لبطاقاتهم البنكية لأي متصل كان. وشدّد على عدم التجاوب مع تلك الاتصالات التي تستهدفهم عشوائياً، لافتاً إلى أن بعض الرسائل الخادعة تحتوي على مضامين، مثل «تحديث أو حظر البطاقة البنكية»، ومذيلة بأرقام هاتفية للتواصل، وأرقام حسابات بنكية لإيداع المبالغ المالية. ولفت إلى الاستمرار في مكافحة هذه الممارسات الإجرامية بجميع الإمكانات البشرية والقدرات التكنولوجية.