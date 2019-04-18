تغريم شاب 150 ألف درهم لنشر صور صديقه على «التواصل» للتشهير

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً قضى بإدانة متهم بنشر صور شخص، والتعديل عليها بقصد التشهير، مع تغريمه 150 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهم أنه اعتدى على خصوصية المجني عليه، بأن قام بنشر صور فوتوغرافية خاصة به، وإجراء تعديلات عليها، ونشرها عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وقضت محكمة بني ياس الابتدائية، حضورياً، بتغريمه 150 ألف درهم، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من أول درجة، فطعن وكيل المتهم على الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.