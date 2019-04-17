خليجي يطالب صديقه بـ540 ألف درهم تعويضاً عن سيارته

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

تقدم شاب خليجي بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام صديقة بدفع مبلغ 540 ألف درهم، وذلك لتسبب الأخير من جراء قيادة المركبة التي استعارها منه بشكل متهور في انحرافها وتدهورها، الأمر الذي أسفر عن إصابتهما، بإصابات تتراوح بين البسيطة إلى المتوسطة وإتلاف المركبة.

وتفصيلاً، فقد قدمت النيابة العامة، المتسبب في الحادث إلى المحكمة الجزائية، بوصف أنه تسبب في خطئه بإصابة صديقه مالك المركبة، وذلك لكونه لم يلتزم بعلامات السير والمرور، ما أدى إلى وقوع الحادث، فضلاً عن تسببه في إتلاف المركبة المملوكة لصديقه، حيث تمت إدانته من قبل هيئة المحكمة وأصدرت في حقه عقوبات مالية.

وبعد صدور حكم المحكمة الجزائية، تقدم صاحب المركبة بدعوى إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية جراء الحادث، حيث أفاد المحامي سعود بالحاج الحاضر مع الشاكي أن المتهم قاد المركبة المملوكة لموكلي الذي جلس بالمقعد الأمامي للمركبة بجوار السائق، وأثناء سير المركبة بسرعة عالية، انحرفت إلى خارج الطريق، ما أدى إلى تدهورها وسقوطها في الوادي، الأمر الذي نتج عنه إصابة قائد المركبة المتسببة في الحادث بإصابة بسيطة، وإصابة الراكب بإصابة متوسطة حيث تم نقلهما إلى المستشفى فضلاً عن أضرار مادية للمركبة في جميع أجزائها.

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي بيّن وجود جرح قطعي عميق في أعلى الحاجب الايمن وجرع قطعي في اليد اليمنى وكسور مركبة في عظمتي الساق اليسرى وفي عظمة اليد، الأمر الذي استدعى بالضرورة دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة.

وسلم المحامي هيئة المحكمة لائحة بطلباته والتي تضمنت المطالبة بمبلغ 90 ألف درهم، الثمن الفعلي للمركبة، لكون المتهم تسبب في اتلاف المركبة بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، مقدراً الاضرار الادبية والنفسية وما قد ينتهي به الحال من فقدان موكله لوظيفته الحالية، وما تكلفه من مصاريف علاج لا تقل عن مبلغ 450 ألف درهم بإجمالي مبلغ 540 ألف درهم.