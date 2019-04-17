ينتحل صفة شخصية اعتبارية بلباس خليجي لتنفيذ جريمة

المصدر: دبي ــ رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن جريمة نصب واحتيال على امرأة، قام بها اربعيني افريقي بعد انتحاله صفة شخصية اعتبارية من "أعيان" الدولة بهدف بيعها عقاراً بأوراق مزورة نسب صدورها الى دائرة حكومية في الإمارة.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم توصل مع آخر هارب إلى 18900 يورو من المجني عليها بالاستعانة بالطرق الاحتيالية وانتحال صفة غير صحيحة بأن ادعى لها اسما غير اسمه الحقيقي، ووفق خطة مرسومة تقمص خلالها شخصية من أعيان الدولة بعد ارتدائه البشت والكندورة والغترة والعقال.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أخبر المجني عليها بوجود صفقة شراء عقار وعزز مزاعمه بتسليم "اتفاقية شراء العقار، وايصال الدفع" المزورين، الامر الذي كان من شأنه خداعها وحملها على تسليمه المبلغ المذكور، لإيهامها بصحة الواقعة بشأن الاستثمار في العقار.

وأفاد شرطي في التحقيقات أن المجني عليها قصدت المركز للإبلاغ عن تعرضها للاحتيال من قبل المتهم الذي التقت به داخل أحد الفنادق في دبي، بصفته "مديراً للشركة" العقارية، وسلمته مبلغا وقدره 18900 يورو مدعيا انها ضمن اعمال وساطة شراء العقار، وبعدها توجها إلى شركة لأعمال الوساطة، وطلب منها مبلغا آخر كرسوم تأمين بقيمة 180 ألف دولار فرفضت، وتبين لها لاحقاً أن المستندات التي سلمها لها مزورة".

وأضاف الشاهد انه بمتابعة البلاغ تم ضبط المتهم واعترف طواعية باحتياله على المجني عليها واستلام المبلغ المشار اليه بالاتفاق مع المتهم الهارب، مشيرا الى ان المتهم من أصحاب السوابق الإجرامية، وأنه شرع في الاحتيال على عائلة من جنسية أمريكية بنفس الطريقة، لكنها لم تبلغ عنه لاضطرارها للعودة الى موطنها.