الجهل بالقوانين لا يعفي من العقوبة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تسبب جهل عامل من جنسية آسيوية بالقوانين والأنظمة التي تجرّم تناول المشروبات الكحولية على الطريق العام في أن يكون السبب في الزج به برفقة اثنين من أصدقائه في السجن.

الواقعة التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، تعود تفاصيلها إلى إلقاء الجهات المختصة القبض على 3 عمال من جنسية آسيوية، أثناء تناولهم للمشروبات الكحولية على الطريق العام، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة أول درجة التي أدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وخلال جلسة أمس، اعترف المتهمون بتناولهم المشروبات الكحولية، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 23 الجاري.