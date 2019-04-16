إعادة محاكمة 3 متهمين بالاعتداء وسب فتاة عبر «التواصل»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قررت محكمة نقض أبوظبي، إعادة محاكمة 3 متهمين، أدينوا بالاعتداء على فتاة وتهديدها، وإتلاف هاتفها، وسبها بألفاظ ماسة بالعرض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الحكم لم يتضمن عبارات السب التي صدرت عن المتهمة الثانية.

وتفصيلاً، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، اعتداءه على المجني عليها وإتلاف هاتفها المتحرك، وتهديدها وسبها بألفاظ ماسة بالعرض، في رسائل بعثها عن طريق برنامج «الواتس أب»، إضافة إلى اعتدائه على خصوصيتها، بأن نشر فيديو خاص بها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي «اليوتيوب» و«الواتس أب»، فيما أسندت إلى المتهمة الثانية سب المجني عليها بألفاظ ماسة بالعرض، وإلى المتهم الثالث، أنه دخل هاتف المجني عليها دون تصريح منها، وقام بحذف البيانات الخاصة بها.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً، في الدعوى الجزائية، ببراءة المتهم الأول من تهمتي الاعتداء والتهديد، وبإدانته بتهمة الإتلاف، وتغريمه 5 آلاف درهم، وحبسه شهراً، وتغريمه 250 ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بتهمة السب عبر «الواتس أب».

كما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الثانية بتهمة السب عبر «الواتس أب»، وتغريمها 50 ألف درهم والإبعاد، وتحميلها الرسوم، وببراءة المتهم الثالث من تهمة دخول هاتف المجني عليها دون رضاها، وبإدانته بتهمة دخول غرفة المجني عليها دون إذن، وتغريمه 5 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم، وبقبول الدعوى المدنية شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المتهمين بأن يسددوا للمدعية 21000 درهم، كتعويض وقتي، مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى لغاية الحكم النهائي في الموضوع.