شعرت بسرقة منزلها فخنقوها حتى الموت

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة جنايات أبوظبي، الـ 30 من الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام 5 رجال وامرأة من جنسية آسيوية، بسرقة وقتل فتاة من الجنسية نفسها.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوجود فتاة متوفاة في إحدى الشقق السكنية، لتتوجه الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، ويتبين لها عبر إجراءات التحقيق، بأن منزل الفتاة تعرض للسرقة، وأن الفتاة توفيت نتيجة خنقها بوسادة نوم، بعد أن سمعت ضجة بالمنزل من خلال سقوط الطاولة بعد أن صدمها أحد المتهمين برجله، وبالتحري حول مرتكبي الجريمة، تم تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، حيث اعترفوا في تحقيقات الشرطة بارتكابهم الجريمة.