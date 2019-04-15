شرطة دبي تُعيد ساعة سائح ثمينة سقطت في البحر

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في دبي من استعادة ساعة ثمينة لأحد السياح بعد سقوطها في مياه البحر، بتعليمات من العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة.

وقال المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي: إن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً من أحد السائحين يوم الجمعة الماضي يفيد بسقوط ساعته في مياه البحر أثناء تواجده في أحد المطاعم المطلة على جزيرة نخله جميرا، وأن ساعته غالية الثمن ويحتاج إلى مساعدته على إيجادها.

وأشار المقدم النقبي إلى أن دورية من قبل فريق الضفادع البشرية في قسم الإنقاذ البحري انتقلت إلى جزيرة النخلة وبعد الاستفسار من السائح عن مكان سقوط الساعة نزلوا إلى البحر وأجروا عمليات بحث وتمكنوا من العثور عليها.

وتقدم السائح بالشكر إلى شرطة دبي على سرعة الاستجابة لبلاغه وحرصهم على إسعاده باستعادة ساعته الثمينة وتعاملهم مع البلاغ بجدية بالغة واهتمام كبيرين.