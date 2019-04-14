القبض على متهم هارب في رحلة ترانزيت

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

يتوهــم بعضهم ممن خدمتهم الظروف في الهروب من الدولة، قبل الكشف عن جرائمهم أو أفعالهم المعاقب عليها وفقاً للقانون، بأنهم نجحوا في الإفلات والهروب من يد العدالة، ويغيب عن ذهن هؤلاء، أن البيئة المعلوماتية والتطورات الأمنية، خلقت قاعدة بيانات إلكترونية ثابتة لا تتغير مع مرور السنوات، تضم أسماء المطلوبين، والأحكام الصادرة في حقهم.

آخر هؤلاء الأشــخاص الهــاربين، (س) شاب من جنسية آسيوية، يعمل في أوروبا، تسلم دعوة من أحد أصدقائه لحضور حفل زفاف، كان مزمعاً أن يقام في إحدى الدول الآسيوية، حينها وافق (س) على حضور الحفل، وشرع في البحث عن رحلة طيران، تكــون تكلفتها قليلة، فوجد عبر أحد المواقع، رحلة طيران «ترانزيت» تتماشي مع الميزانية المالية التي خصصها لرحلة حضور حفل الزواج.

وبالفعل بدأ (س) في حزم أمتعته، واستقل الطائرة التي خطط لها الوقوف في دولة الإمارات، قبل أن تعاود رحلتها إلى وجهتها الأخيرة، وعند وصول (س) إلى أحد مطارات الدولة، وخلال وجوده في منطقة «الترانزيت»، حضر إليه احد أفراد الأمن، طالباً منه مرافقته إلى مكتبه، وهناك أبلغه بوجود اسمه على قائمة المطلوبين، لكونه قد ارتكب جريمة مر عليها عدة سنوات، وصدر فيها في حقه حكم غيابي.

وبالتحــقيق معـــه، اعــترف بارتكاب الجريمة، وبسؤاله عن الأشخاص الذين كانوا برفقته، أرشد عنهم.

سب وقذف

تعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ إلى قسم الشرطة، يفيد بتعرض سيدة آسيوية لواقعة سب وقذف من قبل 3 أشخاص، كانوا يقودون مركبة صغيرة، وذلك أثناء ممارسة السيدة للرياضة على الطريق العام، لتشرع الجهات الأمنية في متابعة البلاغ، وتحديد هوية صاحب المركبة، وإلقاء القبض عليه.