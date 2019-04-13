شرطة رأس الخيمة تكشف غموض 4 سرقات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من كشف 4 سرقات تمت الأسبوع الماضي لأشخاص من جنسيات مختلفة، قاموا بسرقة مركبات ومساكن وإتلاف مركبات بقيمة تتعدى الـ 200 ألف درهم.

وأشاد العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بجهود واحترافية فرق العمل الميداني، في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة المهام الخاصة الذين قاموا بجهود كبيرة متواصلة استطاعو خلالها وفي ظرف 48 ساعة من كشف غموض سرقات أربع متفرقة في الإمارة، اتضحت أنها لأشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بالتعدي والسطو على منازل في سرقتين فيما كشفت سرقة ثالثة التعدي على مركبة إمرأة وسلب أموالها وأما الرابعة فهي التعدي على بعض مركبات الأجرة وسرقتها وإتلافها.

وأثنى العميد الحديدي في الوقت ذاته على جهود الجميع، مشيراً الى أن شرطة رأس الخيمة وبما تملكه من عناصر بشرية متمكنه وتقنيات حديثة على أعلى مستوى سهلت مهمة كشف هذه السرقات في وقت قصير.

ومن جانبه، أشاد العقيد أحمد سعيد منصور مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بفريق العمل الميداني في إداراتي البحث الجنائي والمهام الخاصة الذين يتمتعون بخبرات طويلة تجعلهم قادرين على كشف أية جريمة مهما كان غموضها.

وحول تفاصيل القضية، أوضح العقيد أحمد منصور، أن الشرطة تلقت خلال الأسبوع الماضي بلاغات متفرقة عن وجود سرقات مختلفة، وعليه تم تشكيل فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها

وبناءً على هذه المعطيات وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونيــة تم التوصل للمتورطين خلال 48 ساعة، وتبين أن بعض المتورطين في السرقات كانوا تحت تأثير المخدرات، وجاري التحقيق معهم تمهيداً لتحويلهم إلى النيابة العامة .

وتهيب شرطة رأس الخيمة بأفراد المجتمع ضرورة الحرص على ممتلكاتهم وأخذ الحيطة والحذر وعدم ترك المركبات في حالة تشغيل والنزول منها لأية مهمة كانت، كما تدعو الشرطة وحرصاً على سلامة المنازل بضرورة تركيب كاميرات الحماية والمراقبة لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.