محاكمة 5 أشخاص افتعلوا حوادث مرورية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، محاكمة 5 متهمين من جنسيات مختلفة، أسندت إليهم تهم تقديم معلومات كاذبة، وتضليل العدالة، وافتعال حوادث وهمية.

وبسؤال المحكمة للمتهم الأول، أنكر الاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى أن مركبته تعطلت بالفعل، إثر وقوع حادث سير، كما أنكر المتهم الثاني أيضاً الاتهام، مشيراً إلى أن الحادث حقيقي، وأنه أصيب في رأسه.

وأشار متهم آخر، إلى أنه لا علاقة له بالموضوع، وأنه مجرد زبون كان يوجد لدى المتهم الأول، فيما بيّن متهم آخر، أنه موظف كان يقوم بتأدية عمله، إذ يعمل في شركة نقليات، وأن دوره فقط كان حينما اتصل به أحد المتهمين وأخبره بتعطل السيارة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء الموافق 23 من الجاري، وصرحت بتصوير ملف القضية لمن يشاء من المتهمين.