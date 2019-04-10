ضبط 83 كيلوجراماً من المواد المحظورة في دبا الفجيرة‬

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد المهندس حسن سالم اليماحــي مدير عــام بلدية دبا الفجيرة، أن إدارة الخدمات العامة والبيئــــة ضبطت 83 كيلوجراماً من مادة البان والنسوار والتبغ الهندي المجفف في سيـــارة محمّلة بمـــواد محظورة في مدينــة دبا الفجـــيرة، بهدف توزيعها وترويجها، حيث قامت البلدية باتخــاذ الإجـــراءات القانونية بحق المخالفـــين.

وذلك ضمن حملات البلدية التفتيشية للحفاظ على سلامة المستهلك، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب الحد من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسيء إلى مظهر المدينة.

ولفت إلى العمل في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية للقضاء على السلوكيات ومكافحة الظواهر السلبية المضرة بالصحة العامة وسلامة البيئة، وتحسين الممارسات المجتمعية والارتقاء بمستوى النظافة العامة.