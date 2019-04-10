شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 مواطنين تعرّضوا للإعياء

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تمكّن فريق البحث والإنقاذ بقسم جناح الجو التابع لإدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إنقاذ أسرة مواطنة تتكون من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإعياء وإنهاك شديدين أثناء قيامهم برحلة جبلية اعتيادية على ارتفاع 4500 قدم في منطقة سلية البقل الجبلية برأس الخيمة.

وقال العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة: تلقّينا بلاغاً يفيد بوجود ثلاثة أشخاص من أسرة مواطنة تعرضوا لإعياء وإنهاك شديدين على ارتفاع 4500 قدم في منطقة سلية البقل الجبلية، فتم على الفور التوجه بإحدى طائرات الإنقاذ إلى الموقع المحدد، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم مباشرة إلى مستشفى صقر الحكومي، والذي غادروه فيما بعد عقب تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء التام.

وأوضح العقيد طيار اليماحي بأن ارتفاع درجة الحرارة وبعد المسافة كانا السببين الرئيسيين لتعرض الأسرة المواطنة للإعياء والإنهاك، داعياً مرتادي المناطق الجبلية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر ومراعاة ظروف وتقلبات الطقس والأحوال الجوية المختلفة.