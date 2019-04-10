متسبّب في حادث مروري يدّعي تناوله مشروبات طاقة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

فنّد تقرير المختبر الطبي الادعاءات التي ساقها متهم أمام محكمة استئناف أبوظبي، بقيادة مركبة بدون رخصة قيادة وهو في حالة سكر، حيث ادعى المتهم عدم تناوله للمشروبات الكحولية، وأن ما تناوله هي مشروبات طاقة لا تحتوي على الكحول، وقد تسبب في حادث مروري.

ولفت التقرير إلى أن عينات تحليل دم المتهم التي سحبت منه بعد إلقاء القبض عليه، كانت نتائجها إيجابية بما يؤكد تناوله للمشروبات الكحولية، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 16 من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بوصف أنه قاد مركبة بدون رخصة قيادة، وهو في حالة سكر، مما تسبب في وقوع حادث، كما استند له النيابة تهمة قيادة المركبة دون الحصول على إذن مالكها.

وبسؤال المحكمة للمتهم، اعترف بأخذ السيارة دون إذن مالكها فيما أنكر باقي التهم الأخرى، موضحاً أن أحد أصدقائه استعان به لتشغيل السيارة، ولكونه على مقعد السائق اعتقدت الشرطة أنه هو الذي يقود المركبة، وأنه هو المتسبب في الحادث، موضحاً بأنه لم يتناول خمراً بينما تناول أحد مشروبات الطاقة بكثرة.