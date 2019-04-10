إلزام شركة مقاولات بدفع 238 ألف درهم لمواطن

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ألزمت المحكمة الابتدائية الاتحادية، شركة مقاولات والشريك المؤسس لها، بتعويض شاب مواطن، بمبلغ 238 ألفاً و212 درهماً مع فوائد التأخير بواقع 5%، بعد أن أخلّت بالتزاماتها في إنجاز أعمال بناء «فيلا» سكنية تابعة له في الموعد المقرر.

وتفصيلاً، فقد تقدم المحامي سعود بالحاج الحاضر مع الشاب، بدعوى تجارية ضد شركة مقاولات والشريك المؤسس للشركة، مطالباً بندب خبير هندسي لبيان الأعمال المنفذة في فيلا سكنية تعاقد معها، وتحديد قيمتها، ومدة التأخير في تنفيذ المشروع.

وقال: إنه بموجب عقد، تعهدت الشركة، بإنشاء وإنجاز فيلا سكنية لموكله حسب التصاميم والمواصفات المدونة بالعقد، وذلك نظير مبلغ مليون و585 ألف درهم، يتم سداد مبلغ 500 ألف درهم من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان والمبلغ المتبقي يتم سداده من قبل الشاكي، على أن تكون مدة التنفيذ خلال 24 شهراً تبدأ من تاريخ صب الخرسانة العادية.

2%

وأضاف سعود بالحاج، أنه رغم ابتداء العقد بالتاريخ المحدد، وسداد موكلي لمبلغ 250 ألف درهم لشركة المقاولات، إلا أن شركة المقاولات، لم تنجز سوى 2% وتوقفت عن العمل.

تقرير

وأشار تقرير الخبير المنتدب في القضية إلى أن الشركة، أنجزت ما نسبته 2% من المشروع وكان يتوجب عليها أن تنجز هذه النسبة في 15 يوماً ولكنها أنجزته في 60 يوماً، وأن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها الأولى بلغت 31 ألفاً و788 درهماً من إجمالي قيمة العقد بين الطرفين، وأن إجمالي المبالغ المسددة إلى المدعي عليها الأول من الشاكي بلغت 250 ألف درهم.

وعزا التقرير السبب في تأخر الأعمال المنجزة إلى تباطؤ، شركة المقاولات في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها حتى توقفها تماماً عن إنجاز الأعمال الموكلة إليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن للشاكي بذمة الشركة مبلغ 218 ألفاً و212 درهماً، بالإضافة لمبلغ 22500 درهم غرامة تأخير.

دفاع

وعقّب المحامي سعود بالحاج على التقرير بمذكرة طالب فيها بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي لموكله مبلغ 240 ألفاً و712 درهما مع الفوائد القانونية بواقع 9% بالإضافة إلى مبلغ 40 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.