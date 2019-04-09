الشاهد في قضية الفنانة زينة يؤكد واقعة ضربها الطفلة

المصدر: ■ دبي - رامي عايش

أكد شاهد العيان في قضية الفنانة المصرية زينة وشقيقتها المتعلقة «بتبادل الاعتداء مع أسرة أمريكية من أصل مصري، في أحد الفنادق في دبي»، في إفادة قدمها لمحكمة الجنح، أمس، أن الفنانة ضربت ابنة الأسرة البالغة من العمر 12 عاماً.

وكانت محامية دفاع الأسرة طلبت من هيئة المحكمة في الجلسة الماضية استدعاء شاهد عيان من جنسية عربية كان متواجداً في مكان الواقعة، وقال في محضر أقواله أمام النيابة إن زينة اعتدت على الطفلة ووالدتها، وإنه عندما حاول منعها من مواصلة اعتدائها، تدخلت شقيقة الممثلة واعتدت عليه هو شخصياً.

وأضاف الشاهد أمام الهيئة القضائية، أنه أثناء تواجده في الفندق المشار إليه في الدعوى، شاهد الفنانة وهي تضرب الطفلة بحجة أن الأخيرة صوّرتها في هاتفها، مشيراً إلى أنه حاول الصلح بين الطرفين لإنهاء الشجار، لكنه فشل وتعرض للضرب، في حين ذكر أن زينة كانت تضرب الطفلة فيما تعرضت والدة الطفلة إلى اعتداء من شقيقة الفنانة.