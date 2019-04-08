بسبب البخل.. عربية تخلع زوجها في شهر العسل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

تقدمت سيدة عربية بدعوى "خلع"، أمام دائرة الأحوال الشخصية بأبوظبي، ضد زوجها "إيراني الجنسية"، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على زواجهما (خلال شهر العسل)، حيث طالبت بالتفريق بينها وبين زوجها، لاستحالة الحياة بينهما، لكون الزوج، بخيل ولم يقم بأنفاق درهم واحد.

وأوضحت الزوجة بأنها هي التي تقوم بالإنفاق على المنزل ودفع أجرته، وكافة رسوم الخدمات المرتبطة به من كهرباء ومؤكل ومشرب وجميع الالتزامات الواجبة على الزوج، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها للتنازل عن حقوقها الشرعية المقررة في عقد الزواج، ودفع مبالغ إضافية للتخلص من هذا الزوج البخيل.

وخلال نظر الدعوى أمام الهيئة القضائية، أشار المحامي سعود بالحاج الحاضر مع الفتاة، بأن موكلته تزوجت من زوجها الذي يصغرها بـ13 سنة، ومنذ اليوم الأول لزواجهما، طلب الزوج من موكلتي، تسجيل عقد الايجار ورسوم فواتير الانترنت والماء والكهرباء باسمها، مدعياً لها على خلاف الحقيقة ضياع أوراقه الثبوتية بعد عقد قرانها، وأنه سيعمل على استخراج خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: وافقت موكلتي على ذلك، كما قامت بشراء أثاث المنزل وكافة المقتنيات الأخرى من مالها الخاص، من دون أن يتكلف الزوج دفع درهم واحد، مضيفاً " بأن الفتاة زوجة المدعي عليه، بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه اعتاد على عدم النفقة عليها، وهجر منزل الزوجية، مما ألحق بها أبلغ الضرر.