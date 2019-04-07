شرطة دبي تستعيد مضبوطات تتجاوز قيمتها مليار درهم في 2018

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد العميد جمال سالم الجلاف مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال ملتقى الأمن الإلكتروني العقاري، بنجاح إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي بضبط 499 قضية، والقبض على 471 متهماً من محترفي التزوير والتزييف، واستعادة مضبوطات تجاوزت قيمتها المليار درهم، حيث سجل قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف مع 41 قضية، وتمكن من ضبط 63 متهماً، بينما سجل قسم مكافحة الغش التجارية والقرصنة 263 قضية، وتمكن من ضبط 272 متهماً، في حين سجل قسم جرائم النصب الاحتيال 104 قضية، وتمكن من ضبط 136 متهماً.

دوريات إلكترونية

ومن جانب آخر، أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن «تحريات شرطة دبي» تتصدى للمجرمين في الفضاء الرقمي، بنحو 12630 دورية إلكترونية، من بينها 1155 دورية مخصصة لمتابعة حسابات النصب والاحتيال، و1994 دورية لمتابعة حسابات التجارة الإلكترونية الممنوعة، و376 دورية لمتابعة حسابات التشهير، و327 دورية لمتابعة حسابات انتحال صفة الغير.

وأضاف: تشهد بلاغات النصب والاحتيال الإلكتروني وبلاغات تزوير البطاقات الإئتمانية، ارتفاعاً ملحوظاً، بسبب الانتشار الواسع لتقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية في حياة عامة الناس، وقد تلقت «تحريات شرطة دبي» العام الماضي، 649 بلاغاً بالنصب والاحتيال، وتمكنت بفضل تقنياتها المتطورة من ضبط 90 متهماً داخل الدولة، أما بقية البلاغات فكانت تتعلق بحسابات خارج الدولة، كما تلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العام الماضي أيضاً، 170 بلاغاً بتزوير البطاقات الإئتمانية، ضبطت خلالها 28 متهماً داخل الدولة.