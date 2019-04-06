إصابات بليغة لثلاثة آسيويين في حادث بسبب الانحراف المفاجئ

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أصيب ثلاث أشخاص من الجنسية الآسيوية تتراوح أعمارهم بين 28 - 43 عاما بإصابات بليغة إثر تعرض مركبتهم التي كانوا يستقلونها لحادث انحراف مفاجئ ثم تدهورها واصطدامها بالحاجز الحديدي الذي يفصل بين الاتجاهين، وذلك على طريق الامارات بإمارة رأس الخيمة.

وأكد العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالإنابة أن الانشغال بالطريق بأي صورة كانت عموما وبالهاتف المتحرك تحديداً أصبح من أخطر المخالفات المرورية والتي شدد عليها قانون السير والمرور الاتحادي، بسبب انشغالهم كلياً عن الطريق، وعدم الانتباه للطريق مما ينتج عنه حوادث شديدة الخطورة وما يسفر عن ذلك إصابات بليغة ووفيات، وناشد كافة قائدي المركبات ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام أثناء القيادة، لسلامة كافة مستخدمي الطريق وتجنب المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن الدور الكبير والفعال للدوريات المرورية وسيارات الإسعاف والمتمثل في سرعة الانتقال القصوى وتأمين مكان الحادث وإجراء اللازم وبأسرع ما يمكن نحو إسعاف المصابين.

وتفصيلا، أوضح النقيب حمد علي الشحي مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث بإدارة المرور والدوريات والذي انتقل إلى موقع الحادث، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة الواحدة و15 دقيقة مساء يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور لمركبة من النوع الثقيل بالطريق المذكور أعلاه، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وعند المعاينة الأولية للحادث، تبين بأنه نتج بسبب الانحراف المفاجئ للمركبة التي كان يقودها شخص آسيوي يبلغ من العمر 43 عاما وإصابته بإصابات بليغة، فيما أصيب أيضا راكبان كانا برفقته بإصابات بليغة يبلغان من العمر 36 عاما و28 عاما من نفس الجنسية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.