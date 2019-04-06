شرطي مرور ينقذ سائقاً من الغرق

المصدر: البيان الالكتروني

أنقذ أحد أفراد شرطة أبوظبي سائق مركبة آسيوياً من الغرق لإصابته بصدمة نفسية نتيجة حادث تصادم بين مركبتين، أدت لرمي نفسه في البحر ، وهو في حالة عدم إدراك ووعي كامل لما يقوم به من تصرف خطر قد يؤدي الى غرقه في البحر .

ولم يتوان المساعد أول راشد سالم الشحي من قسم الضبط المروري في مديرية المرور والدوريات عن أداء واجبه ، ومبادرته بالنزول فوراً الى البحر وتقديم المساعدة بالسرعة التي يتطلبها التعامل مع تلك الحالات التي يفصلها ما بين الحياة والموت لحظات بسيطة قد لا تتعدى الدقائق البسيطة، وواجه خطر الغرق نتيجة المقاومة الشديدة من السائق الغريق الذي لم يكن مدركاً لتصرفاته.

وظل السائق بعد إنقاذه وتحويله الى المستشفى فاقداً الوعي لمدة 10 أيام نتيجة للصدمة النفسية الكبيرة التى أصابته ، و ما بذله من جهد بدني كبير في مقاومة عملية الانقاذ الخطرة والتي كللت بالنجاح بحمد الله، كما تلقى المساعد أول راشد الشحي علاجاً طبياً في المستشفى وتنفساً صناعياً نتيجة لما قام به من مجهود خارق لانقاذ الشخص المصاب ،ليقدم نموذجاً مشرفاً من البطولة والتضحية في إغاثة المحتاجين،بما يجسد رؤية شرطة أبوظبي ودورها الإنساني في إنقاذ الأرواح والممتلكات والمحافظة عليها.

وأعرب راشد الشحي عن اعتزازه للقيام بواجبه الانساني في تقديم العون والتضحية بالنفس ومساعدة المحتاجين في الحالات الطارئة التي تتطلب مثل هذا التدخل الايجابي تجسيداً لمفهوم وقيم العمل الإنساني والشراكة بين الشرطة والمجتمع ،مشيراً إلى أن رجل الشرطة لا يمكنه أبداً أن يتخلى عن دوره المجتمعي في حال طلبت المساعدة منه بمختلف الظروف من أجل انقاذ الأرواح البشرية .