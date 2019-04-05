«التصالح» ينقذ متهماً من السجن والإبعاد

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد:

ألغت محكمة النقض في أبوظبي، أحكام الإدانة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية والاستئنافية، في حق متهم بوضع إعلان وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نجح من خلاله في الاستيلاء على أثاث ونقود المجني عليه، حيث قضت المحكمة، بانقضاء الدعوى الجزائية بـ«التصالح»، بعد أن تبين لها وجود تنازل وصلح بين طرفي القضية.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم أنه توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المنقولات والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات بأن قام بوضع إعلان وهمي على «فيسبوك»، ما حمل المجني عليه على تسليم المنقولات لشحنها، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمواد 1،11،41،42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم وعاقبته بالحبس لمدة سنة والأمر بإبعاده عن الدولة، فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاستئنافية، بسقوط الاستئناف.