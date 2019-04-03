الإعدام لقاتل ابن عمه

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، قضى بإعدام متهم آسيوي، قصاصاً لقتله ابن عمه ودفن جثته في إحدى المزارع لإخفاء معالم الجريمة، مع سبق الإصرار والترصد.

وأظهرت أوراق القضية، أن المتهم والمجني عليه، أبناء عمومة ويعملان رعاة بعزب متقاربة في إحدى مناطق الإمارة، وحدث بينهما خلاف مالي، حيث إن المجني عليه استدان مبلغ 400 درهم من المتهم ولم يقم بإعادته رغم تدخل كفيل المتهم لحل الخلاف بينهما سابقاً، فقرر المتهم قتل المجني عليه وأعد لذلك أداة صلبة وهي الفأس وبتاريخ الواقعة توجه ليلاً نحو العزبة التي يعمل بها المجني عليه وباغته بتوجيه ضربة بالفأس على رأسه ثم تلاها بعدة ضربات بالفأس على عنقه ورأسه فأرداه قتيلاً.

وحاول المتهم طمس أدلة ارتكابه للجريمة عبر تجريد المجني عليه من ملابسه وتقييده من رجليه بحبل وسحبه لمسافة قريبة من مكان العزبة التي يعمل بها والقيام بحفر حفرة سطحية ودفن الجثة، ثم سرق هاتف المجني عليه وأخفاه بغرفته داخل العزبة التي يعمل بها، فيما اكتشفت الجريمة عن طريق كفيل المجني عليه بعد تغيبه عن العمل، حيث طلب من عمال العزب القريبة البحث عنه، فعثر عليه أحد العاملين بعزبة قريبة من عزبته وأبلغه هاتفياً بمقتل المجني عليه والذي بدوره أخبر السلطات المختصة.