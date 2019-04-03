فنان خليجي يقاضي أحد معجبيه

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، الـ18 من أبريل الجاري، موعداً للنطق في الحكم في دعوى رفعها مغنٍّ خليجي مشهور، ضد أحد معجبيه، يتهمه فيها بنشر وإسناد أخبار تجعله محلاً للازدراء.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المغني الخليجي بالتواصل مع شقيقه الموجود في الدولة، وطلب منه القيام بفتح بلاغ ضد أحد معجبيه، ليتم على أثره إحالة المعجب إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة جنح أبوظبي.

وخلال جلسة، أمس، أنكر المعجب كافة الاتهامات المسندة إليه، وأضاف أن الأخبار محل الاتهام، متداولة منذ 3 إلى 5 سنوات ماضية في الصحف الإلكترونية، مقدماً لهيئة المحكمة عدداً من المستندات التي تشير إلى أن الحساب المدعو (جراح ذاخر) المنسوب إليه تهمة نشر الأخبار محل الاتهام، تكرر في 19 مناسبة في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام».

وأفاد: بأن وجود أكثر من شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، يحملون نفس الاسم ينفي عني هذه التهمة، لتبقى الجريمة شائعة غير معلوم من قام بها، كما أنها مسألة فنية تحتاج لأهل الخبرة من متخصصي المختبر الجنائي الإلكتروني.