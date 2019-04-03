بالفيديو .. سقوط عصابة «الاحتيال الهاتفي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ألقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان، القبض على عصابة مكونة من 24 شخصاً «آسيوياً»، أرّقت مضاجع الجمهور باتصالاتٍ احتيالية.

وأفاد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على جوائز مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.

وقال إن هذه الواقعة تعدّ استكمالاً لقضيتين مماثلتين، تم الإعلان عن تفاصيلهما مطلع فبراير الماضي، والتي أسفرت عن ضبط عصابة آسيوية آنذاك.

وعبّر عن تقديره لجهود التنسيق والتعاون مع شرطة عجمان في الإطاحة بالمخططات الإجرامية للعصابات الثلاث.

ووفقاً للعقيد سلطان الكعبي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في «المديرية»، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها أسهمت في التوصّل إلى أفراد العصابة، الذين كانوا يديرون عملياتهم بشقة مستأجرة في عجمان، بحيث تم ضبط عدد من الهواتف المتحركة، والمبالغ المالية، وشرائح الاتصال، التي تم استخدامها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.