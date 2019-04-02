جواز سفر خليجي يحيل زوجين إلى «جنح دبي»

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي متهمين (زوج وزوجته) الأول غيابياً والثاني حضورياً إلى محكمة الجنح عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسهما على مبلغ 725.000 درهم إماراتي بطريق الاحتيال.

وذلك بأن أوهم المتهم الأول «الزوج» المجني عليه بمقدرته على استخراج جواز سفر له من إحدى الدول الخليجية بحكم علاقته مع الحكومة مقابل المبلغ المذكور، وفور أن حصل على المبلغ نقداً وبموجب شيكات لاذ بالفرار، وتبين أنه سبق أن تم إبعاده عن الدولة.

وفي التفاصيل حسبما خلصت إليه التحقيقات التي بوشرت من قبل عضو النيابة خالد حسن المطوع رئيس نيابة مساعد، فقد تبين أن المتهم (الزوج) نسج خيوط جريمته منذ 2013 بعد أن تعرف على المجني عليه من جنسيته نفسها، وعرض عليه استخراج جواز سفر خليجي له، مستغلاً بذلك الظروف التي تمر بها دولته، مُدعياً تقربه من الحكومة في تلك الدولة الخليجية، وعلى إثر ذلك طلب المتهم (الزوج) عدة مبالغ بلغت 610.000 درهم نقداً ثم حرر له المجني عليه شيكين:

الأول بمبلغ 197.000 درهم، والآخر بمبلغ 203.000 درهم مسحوبين على أحد مصارف الدولة، وتمكنت الزوجة المتهمة من صرف الشيكات لصالحها، وبعد عدة مطالبات استمرت سنة ونصف تقريباً اختفى المتهم.