عربي يتفاجأ بـ 36 درهماً في حساب شقيقه من أصل 9 ملايين

المصدر: دبي- رامي عايش

فوجئ مدير عربي، باختفاء 9 ملايين و 47 ألفا و 500 درهم من حساب شقيقه الذي يتواجد في الخارج من أجل العلاج، والإبقاء فقط على 36 درهماً فقط في الحساب، فيما دلت تحقيقات النيابة العامة ان شاباً اسيوياً استولى على هذا المبلغ بالاشتراك مع آخرين هاربين عن طريق الاحتيال واستخدام وسائل تقنية المعلومات، بعد تزوير عدة مستندات للمجني عليه وتقديمها إلى البنك المذكور قيد الدعوى، منها شريحة هاتفه المستخدمة في الخدمات المصرفية الالكترونية.

وأوضحت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أن المتهم البالغ من العمر 32 عاماً زور مع آخرين في صورة محررات رسمية باسم المجني عليه منها بطاقة منشأة، ورخصة تجارية وملحق شركاء، ورسالة تفويض و قدموها إلى موظف في إحدى شركتي الاتصالات، محتجين بصحتها، واستخرجوا بها بدل فاقد للشريحة، قبل ان يستولوا على مبلغ وقدره 9 ملايين و74 ألفاً و 500 درهم باستعمال شريحة هاتف المجني عليه المزورة، في الخدمة الالكترونية للبنك قيد الدعوى «أون لاين» " الأمر الذي كان من شأنه خداع موظف البنك وحمله على تحويل المبلغ المذكور على دفعات من حسابه بذلك البنك إلى حساب المتهم في بنك آخر".

شهادة شقيق المجني عليه

وشهد شقيق المجني عليه وهو مدير عربي في تحقيقات النيابة العامة أن الحساب البنكي العائد لشقيقه هو "شخصي" فتحه في عام 2012 من أجل التوفير فقط، وأنه هو وشقيقه الموجود في أمريكا للعلاج منذ 2015 مخولان بالتوقيع عليه بموجب وكالة عامة ممنوحة له، مشيراً إلى أن آخر عملية إيداع تمت في أبريل2016 وأن الرصيد الذي كان فيه هو "المبلغ المختفي" إضافة إلى 36 درهما، في وقت أوضح فيه ان سحب المبلغ المذكور تم بين أغسطس و سبتمبر 2018، ولم يكن يعلم بذلك لولا تلقيه اتصالا هاتفيا من مديرة حسابات في البنك، حول سحب المبلغ من الحساب باستثناء 36 درهما فقط وهو ما أصابه بالصدمة.

وأضاف انه لدى مراجعة البنك والاستفسار، ثبت تحويل المبلغ إلى حسابات اشخاص آخرين عن طريق تطبيق الحوالات «أون لاين»، كما ثبت عملية تزوير المستندات واستخراج شريحة هاتف بدل فاقد باسم شقيقه، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ للشرطة التي ألقت القبض على المتهم .