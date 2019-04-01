إحالة زوج وزوجته إلى محكمة الجنح لاستيلائهما على 725 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان



أحالت النيابة العامة في دبي متهمين (زوج وزوجته) الأول غيابياً والثاني حضورياً إلى محكمة الجنح عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسهما على مبلغ (725,000 درهم) بطريق الاحتيال وذلك بأن أوهم المتهم الأول "الزوج" المجني عليه بمقدرته على استخراج جواز سفر له من إحدى الدول الخليجية بحكم علاقته مع الحكومة مقابل المبلغ المذكور، وفور أن حصل على المبلغ نقداً وبموجب شيكات لاذ بالفرار وتبين بأنه سبق أن تم إبعاده عن الدولة.

وفي التفاصيل فقد تبين بأن المتهم الزوج نسج خيوط جريمته منذ عام 2013 بعد أن تعرف على المجني عليه من نفس جنسيته وعرض عليه استخراج جواز سفر خليجي له مستغلاً بذلك الظروف التي تمر بها دولته مُدعياً بتقربه من الحكومة ومن الأسرة الحاكمة في تلك الدولة الخليجية، وعلى إثر ذلك طلب المتهم الزوج عدة مبالغ بلغت 610,000 درهم نقداً ثم حرر له المجني عليه شيكين الأول بمبلغ 197,000 درهم والآخر بمبلغ 203,000 درهم مسحوبين على أحد مصارف الدولة وتمكنت الزوجة المتهمة من صرف الشيكات لصالحها، وبعد عدة مطالبات استمرت سنة ونصف تقريباً اختفى المتهم وبمراجعة الجهات المعنية تبين بأنه مُبعد عن الدولة منذ عام 2002 ولم يدخل الدولة وفقاً للأنظمة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما وفقاً لنص المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.