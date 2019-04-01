مشادة كلامية بين عاملين تنتهي بطعنة سكين في أذن أحدهما

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، عاملاً آسيوياً في مطعم، بتهمة الشروع في قتل زميله بواسطة سكين، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما في مقر عملهما، الكائن في الحي الفرنسي في المدينة العالمية.

وقالت النيابة في أمر الإحالة، إن المتهم البالغ من العمر 22 عاماً، شرع عمداً في قتل المجني عليه، بأن انتهز فرصة وجوده معه في المطبخ، وبسبب وجود خلاف بينهما، أخذ المتهم سكيناً وطعن بها الأخير طعنة غائرة في إذنه اليمنى، محدثاً به إصابة خطيرة، قاصداً إزهاق روحه، لولا تدخل العمال الموجودين في المكان، ونقله إلى المستشفى.

وشهد أحد الحاضرين وقت الواقعة في التحقيقات، أن المجني عليه غادر المطعم لشراء لحوم، ولما عاد حضر إليه المتهم واستفسر منه عن سبب مغادرته المطعم، إلا أن الأول لم يجب عن سؤاله، وقال له "هذا ليس شأنك"، وهو ما أشعل مشادة كلامية بينهما، تخللتها عبارات سب، واعتداء بالأيدي، قبل أن يتناول المتهم سكيناً ويطعن بها المجني عليه طعنة غائرة في أذنه اليمنى، أسقطته أرضاً.

وأضاف: «إن المتهم ترك المجني عليها ملقى على الأرض، بعد أن سحب السكين من رأسه، ومن ثم خرج من المكان، فيما سارع مدير المطعم إلى الاتصال بالإسعاف والشرطة».