وفاة عامل وأصابة 4 جراء حريق مستودع للعطور بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

شبّ حريق متوسط الخطورة في مستودع للعطور يحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة صناعية الجرف مساء أمس، توفي على إثره عامل عربي بعد وصوله الى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان متأثراً بحالة اختناق من جراء استنشاقه الدخان، وإصابة 4 أشخاص آخرين من الجنسية الأفريقية تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والبسيطة تم نقلهم جميعاً بواسطة الاسعاف الوطني. كما تم إنقاذ 3 أشخاص من وسط الحريق.

وقد شاركت في علميات الإطفاء فرق من مركز دفاع مدني الإدارة ومركز دفاع مدني الجرف ومساندة الإدارة من القيادة العامة لشرطة عجمان والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والإسعاف الوطني، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات.

وذكر الملازم جمال حسن جمال، الضابط المناوب، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت في إخماد النيران، التي كانت مشتعلة في المستودع عند المدخل الرئيسي، مما أدى إلى انحصار 3 أشخاص من موظفي المستودع، حيث اقتحمت فرقة الانقاذ النيران مباشرة لإخلاء المستودع وإنقاذ العمال ومكافحة الحريق لمنع امتداد النيران إلى المستودعات الأخرى.

وناشد العميد محمد علي السويدي، مدير إدارة مراكز الدفاع المدني، أصحاب المستودعات بأهمية إخلاء المخارج الرئيسية ومخارج الطوارئ من المعوقات دائماً وعدم التخزين فيها أبداً وتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية بشكل دائم وتوفير سبل الاطفاء فيها .