يدفع حياته ثمناً لمنع سارق من أخذ «سكرابه»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

دفع شاب آسيوي حياته ثمناً، لمحاولة من سارق نفس جنسيته أراد سرقة بضاعة «سكراب» كان يحتفظ بها المجني عليه في محل عمله.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بمزاولة نشاط من دون ترخيص وهو البحث عن سكراب وبيعه حيث إنه في يوم الواقعة كان يقود مركبته، ويرافقه صديق له، وشاهد سكراب يعود ملكيته للمجني عليه، فقام بتحميله على سيارته فشاهده المجني عليه واتصل بشقيقه لمنعه من الهرب وحدثت مشاجرة بينهما.

وأثناء الصراخ والتشاجر تحرك المتهم بالمركبة رغم تمسك المجني عليه بمقود المركبة وانعطف بها إلى اليسار حتى يتمكن من الخروج من المنطقة، محاولاً في الوقت نفسه التخلص من المجني عليه، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بمركبة كانت متوقفة بجانب الطريق فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

كما وجهت له النيابة العامة تهمة انه ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قاد المركبة الموصوفة بالمحضر بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، الأمر الذي تسبب في إتلاف مركبتين أُخريين، بالإضافة إلى تهمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص بأن قام بتجميع قطع الخردة - سكراب- لإعادة بيعها، من دون وجود ترخيص لذلك.

وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً بمعاقبة المتهم حضورياً بتغريمه 40 ألف درهم عن جريمة مزاولة النشاط بدون رخصة، وبمعاقبته عن باقي التهم للارتباط بالسجن مدة 10 سنوات وإبعاده عن الدولة وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة المجني عليه مع إلزامه بالرسوم.