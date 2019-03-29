المؤبد لثلاثة شباب في قضية اعتداء تحت تهديد السلاح

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن المؤبد على ثلاثة شباب من الجنسية العربية، بعد إدانتهم بالاعتداء على شاب عربي يبلغ من العمر 20 عاماً، تعرفوا إليه في أحد المقاهي، وأوهموه بإيجاد عمل مناسب له، بعد معرفتهم ببحثه عن وظيفة توفر له الاستقرار في البلاد، حيث ناقش ذلك مع المتهمين، الذين أوهموه بوجود عمل في عدة مناطق سيعرفونه بها لاحقاً، وخلال جولة بمركبة أحد المتهمين، قاموا بالاعتداء على المجني عليه بالإكراه بعد تهديده بسلاح أبيض.

ونجح الشاب المجني عليه في الإفلات منهم، بعد أن أوهمهم بتعرضه لحالة مرضية، ليجد فرصة للهروب والاختباء، والاتصال بأحد أقاربه، والذي أبلغ بدوره الجهات الشرطية التي قامت بالعثور على المجني عليه مختبئاً، قبل أن تنجح في إلقاء القبض على المتهمين على الفور.

واعترف المتهمون الثلاثة خلال التحقيقات، بالاعتداء على المجني عليه تحت تهديد السلاح الأبيض، قبل أن ينجح في الإفلات منهم، والتوجه لمنطقة بعيدة، والاتصال بأحد أقاربه، حيث نجح رجال التحريات في التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم، بعد التعرف إليهم من كاميرات المراقبة الخاصة بالمقهى، والتحقيق معهم قبل تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، ومنها للمحكمة المختصة، التي قضت بحكمها المذكور.