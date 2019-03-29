مركبة تقتحم مطعماً في أم القيوين دون إصابات بليغة

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

حطمت مركبة يقودها مواطن سبعيني واجهة محل مطعم بمنطقة السلمة في أم القيوين، حيث اقتحمت المطعم واستقرت بداخله، نتيجة خطأ السائق عندما ضغط على دواسة السرعة بدلاً من الفرامل، ولم يسفر الحادث عن إصابات بليغة، فقط إصابتان خفيفتان لعاملين آسيويين يعملان في ذات المحل.

وقال مصدر بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الثامنة مساء أمس يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة لأحد المحال الموجودة بمنطقة السلمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، مبيناً أن المركبة كانت واقفة أمام المحل فأراد السائق أن يحرك المركبة فضغط بالخطأ على دواسة السرعة بدلاً من الفرامل وتحركت السيارة بسرعة مفاجئة إلى الأمام واصطدمت بالواجهة الزجاجية واستقرت داخل المحل.

مناشدة

وأوضح ذات المصدر، أنه نتج عن الحادث تحطم الواجهة وتعرض أثاث المحل والمركبة لأضرار مادية، فيما نجا السائق والعاملون في المحل من الحادث، مناشداً كافة السائقين إلى الانتباه والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية ومراعاة مفاجآت الطريق خوفاً من وقوع الحوادث المرورية القاتلة، وحفاظاً على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطرق.