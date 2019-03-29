المؤبد لعصابة سرقت 600 ألف درهم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن المؤبد على شابين من الجنسية الآسيوية في قضية سرقة 600 ألف درهم من موظف إحدى الشركات في رأس الخيمة خلال نقل الأموال إلى أحد البنوك بالإمارة.

وتشير أوراق القضية، إلى قيام المتهمين في القضية باستئجار مركبة من أحد مكاتب تأجير السيارات في إمارة عجمان، وتتبع تحركات المجني عليه لعدة أيام قبل الواقعة، ومباغتته خلال قيامه بنقل المبلغ المذكور والخاص بجهة العمل إلى وضعها في البنك، حيث تم الاعتداء عليه وخطف حقيبة الأموال من يده، قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الحادث.

وعلى الفور تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة عن الواقعة، وبعد رصد تحركات المركبة وتحديد هوية المتهمين بواسطة كاميرات المراقبة في المنطقة، حيث تبين قيامهما باستئجار المركبة وتركها في الطريق العام قبل الهروب ومغادرة البلاد، حيث صدر الحكم المذكور عليهما غيابياً.